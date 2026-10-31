Allianz-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 467,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 28,80 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 438,70 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 684,00 EUR 55,92 26.10.2026 Barclays Capital 351,00 EUR -19,99 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 460,00 EUR 4,86 22.10.2026 RBC Capital Markets 450,00 EUR 2,58 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 440,00 EUR 0,30 08.10.2026 Jefferies & Company Inc. 420,00 EUR -4,26 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net