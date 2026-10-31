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31.10.2026 18:00:38
Allianz-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Experten haben im abgelaufenen Monat die Allianz-Aktie unter die Lupe genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 467,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 28,80 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 438,70 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|55,92
|26.10.2026
|Barclays Capital
|351,00 EUR
|-19,99
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 EUR
|4,86
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|450,00 EUR
|2,58
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|440,00 EUR
|0,30
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|420,00 EUR
|-4,26
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
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|RBC Capital Markets
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|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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