Allianz-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei nach einem starken dritten Quartal angehoben worden, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die Ergebnisse unterstrichen die vorteilhafte Diversifizierung des Versicherungskonzerns, bei dem das Vermögensverwaltungsgeschäft hervor rage.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.7 Prozent auf 471.60 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 4.58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 47’553 Allianz-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 26.3 Prozent. Die Allianz-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST



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