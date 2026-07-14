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Kurszielrätsel 14.07.2026 11:18:50

Allianz-Aktie leichter: Was hinter der umstrittenen Jefferies-Bewertung steckt

Allianz-Aktie leichter: Was hinter der umstrittenen Jefferies-Bewertung steckt

Zum wiederholten Mal hat Jefferies die Bewertung und das Kursziel für die Allianz-Aktie unangetastet gelassen. Dabei klafft die Lücke zwischen Aktienkurs und Analystenziel immer weiter auseinander.

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  • Jefferies bestätigt am 13. Juli Einstufung und Kursziel für die Allianz-Aktie
  • Jefferies hält seit Dezember 2024 an "Hold" und 325-Euro-Kursziel fest
  • Für Hold-Rating ungewöhnliche Kluft zwischen Kursziel und tatsächlichem Kurs

Jefferies-Analyst Philip Kett hat am Montag einmal mehr Einstufung und Kursziel für die Allianz-Aktie bestätigt. Damit sieht Jefferies den fairen Wert des DAX-Papiers seit Dezember 2024 unverändert bei 325 Euro, die Empfehlung lautet ebenfalls seit rund anderthalb Jahren "Hold".

Im XETRA-Handel am Mittwoch zeigt sich die Allianz-Aktie zeitweise um 0,36 Prozent tiefer bei 419,50 Euro und damit rund 29 Prozent über dem Kursziel von Kett. Eine Diskrepanz, die für eine Halteempfehlung ungewöhnlich gross ausfällt und Fragen aufwirft.

Ursprung der Einstufung reicht bis Dezember 2024 zurück

Am 12. Dezember 2024 veränderte Analyst Philip Kett letztmalig sein Kursziel für die Allianz-Aktie, indem er es von 310 auf 325 Euro anhob. Zugleich fand auch die letzte Anpassung der Empfehlung statt: Er stufte die Aktie von "Buy" auf "Hold" zurück. Die vom Management zu jener Zeit geplante Gewinnentwicklung nannte er ambitioniert und sah für den Aktienkurs damals kaum noch Luft nach oben. Sein Kursziel prognostizierte zu dieser Zeit trotzdem noch eine leichte Aufwärtschance, denn Mitte Dezember 2024 bewegte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel noch um die Marke von 300 Euro.

Mehrere Bestätigungen, kein neuer Blick auf die Bewertung

Seit Dezember 2024 hat Kett sein Rating und Ziel mehrfach unangetastet gelassen, obwohl die Allianz-Aktie in der Zwischenzeit deutlich steigen konnte. So beliess er etwa am 25. Februar 2026 beides mit Verweis auf ein grösser als erwartetes Aktienrückkaufprogramm auf dem bestehenden Niveau, einen Tag später bestätigte er nach den Jahreszahlen 2025 erneut "Hold" und 325 Euro. Am 13. Mai 2026 lobte er nach dem ersten Quartal zwar die Rekordwerte beim operativen Gewinn, mahnte aber, deren Nachhaltigkeit müsse sich erst zeigen. Am 13. Juli 2026 folgte nun erneut eine Bestätigung in seinem monatlichen Sektorbericht, wieder ohne Anpassung.

Dabei schrieb Kett zwar, der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, auf sein Kursziel für die Allianz-Aktie hatte das aber offenbar keine Auswirkungen. Entsprechend konstatierte er laut dpa-AFX auch, an den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben.

Ein ungewöhnlich grosser Abstand für ein "Hold"

Üblicherweise korrespondiert eine derart grosse Lücke zwischen Kursziel und tatsächlichem Kurs mit einer Verkaufsempfehlung, und nicht mit einem "Halten". Dass Jefferies trotz eines Abstands von rund 29 Prozent nicht abstuft, deutet darauf hin, dass Kett die operative Substanz des Versicherers weiterhin als solide einstuft und lediglich das Aufwärtspotenzial für ausgereizt hält.

Für Anleger bleibt die Botschaft zweideutig: Ein stehen gebliebenes Kursziel bei laufend steigendem Kurs könnte entweder ein Zeichen dafür sein, dass die Neubewertung noch aussteht, oder dafür, dass das Analysehaus dem eigenen Modell nicht mehr traut. Wer bisher Ketts Einstufung folgte, und die Allianz-Aktie unverändert hielt, kann sich zwar über die Kursgewinne freuen, wer aufgrund des Hold-Ratings und der Diskrepanz zwischen Jefferies-Kursziel und tatsächlichem Kurs in den letzten Monaten aber gar nicht erst einstieg, verpasste womöglich eine deutliche Aufwärtsbewegung.

Was die Kennzahlen zusätzlich zeigen

Auf Basis der aktuellen Kennzahlen weist die Allianz-Aktie ein KGV von rund 14 sowie eine Dividendenrendite von etwa 4,4 Prozent aus, bei einer Marktkapitalisierung von rund 160 Milliarden Euro (Stand 14. Juli 2026). Diese Grössenordnungen wirken für sich genommen nicht überteuert, was den Widerspruch zum unveränderten, deutlich niedrigeren Kursziel zusätzlich schärft.

Klarheit könnte der Halbjahresbericht bringen, den die Allianz am 7. August 2026 vorlegt. Bestätigt er die operative Stärke aus dem ersten Quartal, dürfte sich zeigen, ob Jefferies nach mehr als anderthalb Jahren erstmals nachjustiert oder an 325 Euro festhält.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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