Allianz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison für das erste Quartal habe für einige Bereiche der Versicherungsbranche einige Rückschläge mit sich gebracht, doch bei den Resultaten der Allianz sehe er keine derartigen Bedenken, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Münchener hätten wie gewohnt, auf Konzernebene hervorragende Resultate ausgewiesen, wobei das Betriebsergebnis 4 Prozent über der Konsensschätzungen liege.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:13 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.5 Prozent auf 373.90 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1.63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48’993 Allianz-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 0.2 Prozent. Allianz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:59 / BST



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