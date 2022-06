Allianz-Aktie fester: Allianz veräussert Mehrheit an russischem Geschäft

Die Transaktion werde sich mit schätzungsweise etwa 0,4 Milliarden Euro negativ auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Allianz auswirken, teilte der DAX -Konzern mit. Grund dafür sei vor allem die Umgliederung bereits im Eigenkapital erfasster negativer Währungseffekte. Die Solvenzkapitalisierung und die Liquiditätslage der Allianz Gruppe werden davon nicht betroffen sein. Finanzielle Details zur Veräusserung nannte der deutsche Versicherer nicht.

Nach Abschluss der Transaktion wird die Allianz eine Minderheitsbeteiligung von 49,9 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten. Die zur Interholding gehörende Zetta Insurance verfügt den Angaben zufolge über mehr als 120 Verkaufsstellen in Russland mit über 6.500 Versicherungsagenten in mehr als 150 russischen Städten. Das Unternehmen, das neben kleinen und mittleren Unternehmen über 1 Million Kunden hat, unterhält Partnerschaften mit 350 Autohändlern und 30 Geschäftsbanken im Land.

Die Allianz-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,26 Prozent höher bei 195,24 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)