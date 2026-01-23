Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’158 -0.5%  SPI 18’208 -0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’852 0.0%  Euro 0.9283 0.0%  EStoxx50 5’937 -0.3%  Gold 4’921 -0.3%  Bitcoin 70’464 -0.2%  Dollar 0.7911 0.2%  Öl 65.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Oracle-Aktie nimmt zu: Schlüsselrolle beim Umbau von Tiktok in den USA
Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
Intel-Aktie tiefrot: Umsatz sinkt, Gewinn steigt - Engpässe bremsen Wachstum
Allianz-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Suche...

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienempfehlung 23.01.2026 12:04:44

Allianz-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Allianz-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Allianz-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Huttner genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Allianz
343.96 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Der Versicherer sei auf Kurs, die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei attraktiv.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.5 Prozent auf 368.30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 17.02 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163’776 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 5.7 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Allianz

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?