Allianz-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Der Versicherer sei auf Kurs, die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei attraktiv.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.5 Prozent auf 368.30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 17.02 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163’776 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 5.7 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.