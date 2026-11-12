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12.11.2026 17:34:44
Allianz-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Allianz-Aktie durch DZ BANK.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Allianz konnte um 17:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.0 Prozent auf 472.70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423’521 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 26.6 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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