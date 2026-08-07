Allianz-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Die positive operative Ergebnisüberraschung sei wichtiger als der "Lärm unter dem Strich", schrieb Will Hardcastle am Freitag nach dem Quartalsbericht des Versicherers.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 13:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 440.90 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 2.47 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 463’171 Allianz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 18.1 Prozent nach oben. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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