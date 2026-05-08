Allianz-Aktie am DAX-Ende: Was hinter dem Rücksetzer steckt

• Allianz-Aktie wird ex Dividende gehandelt• Dividendenabschlag von 17,10 Euro belastet den Kurs• Operativ keine neuen negativen Unternehmensnachrichten

Die Allianz-Aktie zeigt sich am Freitag als schwächster Wert im DAX. Auf XETRA verliert das Papier 4,91 Prozent auf 369,6 Euro und bildet damit das Schlusslicht im deutschen Leitindex.

Hinter dem deutlichen Kursrückgang steht jedoch keine operative Verschlechterung oder negative Unternehmensnachricht, sondern in erster Linie ein technischer Effekt im Zusammenhang mit der Dividendenzahlung.

Dividendenabschlag von 17,10 Euro belastet das Chartbild

Grund für die schwache Tagesperformance ist der Dividendenabschlag nach der Hauptversammlung. Die Allianz-Aktie wird am Freitag ex Dividende gehandelt, wodurch die Ausschüttung von 17,10 Euro je Aktie rechnerisch vom Börsenkurs abgezogen wird. Aktionäre, die das Papier am Vortag im Depot gehalten haben, erhalten die Dividende in den kommenden Tagen gutgeschrieben. Der Kurs reduziert sich entsprechend um den Ausschüttungsbetrag, ohne dass sich der wirtschaftliche Gesamtwert der Beteiligung für bestehende Aktionäre dadurch unmittelbar verändert.

Operativ keine neuen Belastungsfaktoren

Aus fundamentaler Sicht ergeben sich aus dem Kursrückgang keine neuen negativen Erkenntnisse für den Versicherungskonzern. Nach Verarbeitung des Dividendenabschlags dürfte sich der Blick der Anleger wieder stärker auf die operative Entwicklung und das Marktumfeld richten. Die weitere Kursentwicklung der Allianz-Aktie wird damit vor allem von kommenden Geschäftszahlen, dem Zinsumfeld sowie der allgemeinen Entwicklung an den Kapitalmärkten abhängen.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch