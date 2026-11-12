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12.11.2026 05:46:34
Allianz 9-month Operating Profit Climbs; Lifts FY26 Outlook
(RTTNews) - German financial services major Allianz SE (ALIZY, ALV.DE) reported higher operating profit in the first nine months of fiscal 2026, and raised annual outlook.
For the nine-month period, the company recorded an operating profit of 14.1 billion euros, higher than prior year's 13.1 billion euros.
Following the strong performance, the company raised the upper end of its fiscal 2026 operating profit target range to around 18.6 billion euros from previous view of 17.4 billion euros +/- 1 billion euros.
Allianz Group is scheduled to release full third-quarter results on Thursday.
On XETRA in Germany, the shares closed Wednesday's trading at 463.60 euros, up 0.02 percent.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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