Alliance Resource Partners LP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alliance Resource Partners LP hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1.08 USD gegenüber 0.730 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Alliance Resource Partners LP 603.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 571.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch