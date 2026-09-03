Alliance Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alliance Mining hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch