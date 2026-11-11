Alliance Laundry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alliance Laundry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 USD gegenüber 0.170 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 460.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 437.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch