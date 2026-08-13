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13.08.2026 06:37:00
Alliance Integrated Metaliks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Alliance Integrated Metaliks hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alliance Integrated Metaliks ein Ergebnis je Aktie von -0.520 INR vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alliance Integrated Metaliks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227.9 Millionen INR im Vergleich zu 160.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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