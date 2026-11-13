Alliance Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alliance Insurance Company präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.97 AED. Im Vorjahresviertel hatte Alliance Insurance Company 10.31 AED je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Alliance Insurance Company 95.9 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 101.0 Millionen AED umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch