Alliance Global Group,Inc: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alliance Global Group,Inc hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.53 PHP je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.650 PHP je Aktie erzielt worden.

Alliance Global Group,Inc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49.54 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43.23 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch