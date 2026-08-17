Alliance Global Group,Inc Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alliance Global Group,Inc Un hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alliance Global Group,Inc Un ein EPS von 0.580 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 812.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alliance Global Group,Inc Un einen Umsatz von 768.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch