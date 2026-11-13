Alliance Global Group,Inc stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alliance Global Group,Inc präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.45 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alliance Global Group,Inc ein EPS von 0.390 PHP je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Alliance Global Group,Inc mit einem Umsatz von insgesamt 47.70 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.95 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 16.49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch