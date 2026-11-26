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26.11.2026 06:37:00
Alliance Financial Group Berhad präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alliance Financial Group Berhad äusserte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.12 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Alliance Financial Group Berhad ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.120 MYR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.11 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alliance Financial Group Berhad einen Umsatz von 984.8 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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