Alliance Financial Group Berhad: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alliance Financial Group Berhad hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0.130 MYR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Alliance Financial Group Berhad mit einem Umsatz von insgesamt 930.4 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 15.09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch