Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’641 0.4%  Bitcoin 90’940 2.2%  Dollar 0.7989 0.2%  Öl 67.6 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin startet schwach in den September - folgt jetzt die grosse Trendwende im Herbst?
Klarna-Aktien überzeugen beim Börsendebüt
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen 5-Billionen-Dollar-Vision und möglicher Kursblase
BioNTech-Aktie bleibt im Blick: BioNTech überzeugt mit positiven Studiendaten
Oracle-Aktie von Ausblick angetrieben: Umsatz steigt - aber bleibt hinter Erwartungen zurück
Suche...

Alliance Entertainment a Aktie 125484283 / US01861F1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2025 04:18:27

ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP Reports Increase In Q4 Profit

Alliance Entertainment a
6.97 USD 18.14%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP (AENT) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $5.80 million, or $0.11 per share. This compares with $2.50 million, or $0.05 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 3.8% to $227.80 million from $236.90 million last year.

ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.80 Mln. vs. $2.50 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.05 last year. -Revenue: $227.80 Mln vs. $236.90 Mln last year.