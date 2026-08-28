Alliance Bank JSC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alliance Bank JSC veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Alliance Bank JSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.35 KZT je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.610 KZT je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 279.61 Milliarden KZT beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182.39 Milliarden KZT umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch