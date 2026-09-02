Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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02.09.2026 14:12:19
"Alles Unsinn, Unfug, Kokolores": IG Metall: Aus von VW Werken nicht beschlossen
VolkswagenIn einem Bericht heisst es, der VW-Vorstand habe sich zur Schliessung mehrerer VW-Werke entschieden. Die IG Metall widerspricht dem energisch. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer glaubt nicht an eine beschlossene Sache.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
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