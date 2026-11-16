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16.11.2026 09:30:42

Alles neu: AGRANA präsentiert sich auf der Food ingredients Europe in Frankfurt mit neuem Gesamtauftritt

AGRANA
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EQS-Media / 16.11.2026 / 09:30 CET/CEST

Alles neu: AGRANA präsentiert sich auf der Food ingredients Europe in Frankfurt mit neuem Gesamtauftritt

Das österreichische Nahrungsmittelunternehmen AGRANA zeigt auf der Fachmesse „Food ingredients Europe“ (Fi Europe) in Frankfurt (17.–19. November 2026) nicht nur sein breites Produktsortiment, sondern präsentiert sich erstmals auch mit einem neuen, einheitlichen Gesamtauftritt.

Mit 1.650 Ausstellern aus mehr als 135 Ländern und rund 27.000 erwarteten Besucher:innen zählt die Fi Europe zu den bedeutendsten internationalen Fachmessen für Lebensmittel und Getränke. AGRANA stellt dort (Halle 3.1 | Stand 31D80) ihr umfassendes Portfolio an Produkten und Lösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie vor.


Premiere: „One AGRANA“ als gemeinsamer Auftritt

Das weltweit tätige Unternehmen tritt auf der Fi Europe mit seinem neuen Branding auf. Damit wird AGRANAs strategische Neuausrichtung auch nach aussen sichtbar: Die bisherigen Sparten Frucht, Stärke und Zucker wurden in die beiden Geschäftsbereiche „Agricultural Commodities & Specialities“ und „Food & Beverage Solutions“ übergeführt. Submarken wie AGRANA Frucht oder AGRANA Stärke gehören damit – auch bei Messeauftritten – der Vergangenheit an. Für Kunden gibt es künftig unter der einen Marke AGRANA vier Angebotskategorien: „Lebensmittel & Getränke“, „Gesundheit, Ernährung & Pflege“, „Technische Anwendungen“ sowie „Futtermittel & Dünger“.

„Auf der Fi Europe präsentieren wir uns erstmals unter einer gemeinsamen Marke. Damit erhalten unsere Kund:innen aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie unser gesamtes Lösungs- und Rezepturangebot aus einer Hand. Vor allem bei funktionellen Lebensmitteln und Getränken wollen wir unsere Partner:innen mit unserer Rohstoff- und Anwendungskompetenz unterstützen, gesunde Produkte mit hervorragendem Geschmack auf den Markt zu bringen“, so AGRANA-CEO Stephan Büttner.


Schwerpunkt: funktionelle Zubereitungen und massgeschneiderte Getränkekonzepte

AGRANA präsentiert auf der Fi Europe ihr gesamtes Food- & Beverage-Portfolio mit massgeschneiderten Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie – von fruchtbasierten und würzigen Zubereitungen, Getränkegrundstoffen und Aromen über Stärkeprodukte, Ballaststoffe, Proteine und Babynahrung bis hin zu Zucker, Süssstoffen und Betain.

Im Fokus stehen dabei vor allem Produkte mit besonderen gesundheitlichen und funktionellen Eigenschaften. Funktionelle Lebensmittel und Getränke zählen zu den prägendsten Themen der Branche. AGRANAs Rezepturen bieten Hersteller:innen praktische Möglichkeiten, die Wünsche der Verbraucher:innen – etwa nach Darmgesundheit, proteinreicher Ernährung, Erfrischung und psychischem Wohlbefinden – zu erfüllen, ohne Abstriche bei Geschmack und Textur zu machen. Ein Highlight ist ein von AGRANAs Produktentwickler:innen im Bereich Stärke konzipierter präbiotischer Bio-Ballaststoff mit Galakto-Oligosacchariden (GOS), der gezielt das Wachstum nützlicher Darmbakterien fördert – besonders wichtig in der Säuglings- und Kindernahrung.

Auch AGRANAs umfangreiches Angebot für die Getränkeindustrie darf auf der Fi Europe nicht fehlen. Mit AUSTRIA JUICE bietet das Unternehmen innovative Getränkegrundstoffe, Fruchtsaftkonzentrate sowie Komplettlösungen für Fruchtwein- und Cider-Anwendungen. Darüber hinaus ermöglicht ein breites Aromenportfolio vielfältige Geschmacksprofile für individuelle Getränkekonzepte, die exakt auf die Anforderungen der Hersteller:innen abgestimmt sind. Am AGRANA-Messestand können Besucher die Produkte verkosten, die mehrere Zutaten und Lösungen in sich vereinen – etwa einen Sportdrink mit GOS und Betain.

 

ÜBER AGRANA

AGRANA macht mehr aus landwirtschaftlichen Rohstoffen: Als internationales Nahrungsmittel- und Industriegüterunternehmen veredeln wir landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lösungen für Lebensmittel, Getränke und industrielle Anwendungen. Rund 8.400 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen Food & Beverage Solutions sowie Agricultural Commodities & Specialities an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,2 Mrd. €. Im Jahr 1988 gegründet, ist AGRANA heute Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen, weltweit führender Hersteller von Apfel- und Beerensaftkonzentraten sowie ein bedeutender Anbieter von Zucker, kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol.


Für Rückfragen:

Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher
+43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com
Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer
+43 1 21137 12905, hannes.haider@agrana.com
 

Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.

 



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Schlagwort(e): Unternehmen

16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-21137-0
Fax: +43-1-21137-12926
E-Mail: investor.relations@agrana.com
Internet: www.agrana.com
ISIN: AT000AGRANA3
WKN: A2NB37
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30
EQS News ID: 2434232

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2434232  16.11.2026 CET/CEST

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