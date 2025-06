Alles bereit für die 1000 Miglia 2025

Das schönste Rennen der Welt kehrt auf die italienischen Strassen zurück

BRESCIA, Italien, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Countdown läuft. Die 1000 Miglia kehrt vom 17. bis 21. Juni mit einer achtförmigen Strecke zurück, die von den legendären Routen der Vorkriegszeit inspiriert ist und neben der Strecke Brescia-Rom und zurück auch die östliche Adriaküste und die westliche Tyrrhenische Küste verbindet.

1900 km und 5 Tagesrennen für die 420 Juwelen des einzigen Reisemuseums der Welt. Nach Verlassen der Viale Venezia in Brescia endet die erste Etappe in San Lazzaro di Savena (Bologna). Am Mittwoch werden die Autos in der Hauptstadt ankommen, dann geht es zurück in Richtung Norden, wo die dritte Etappe in Cervia-Milano Marittima endet. Am Freitag durchqueren die Teams Italien von Ost nach West: Nach Erreichen des Tyrrhenischen Meeres wird die Durchfahrt durch die Marineakademie in Livorno die Partnerschaft mit der italienischen Marine besiegeln und die Zusammenarbeit und Verbundenheit zeigen, die die Streitkräfte und die Polizei der 1000 Miglia seit jeher entgegenbringen. In Parma findet vor dem grossen Finale am Samstag, dem 21., die vierte Etappe statt: Ab Mittag kehren die Autos zur Viale Venezia zurück, bevor sie sich in festlicher Festa della Musica-Atmosphäre mit einer Parade auf der Piazza Vittoria vom Publikum verabschieden.

Der Konvoi der 1000 Miglia 2025 wird von 123 Ferraris aus der Tribute 1000 Miglia und 1000 Miglia Green Elektroautos, begleitet von den robotergesteuerten Autos des Politecnico di Milano. Das Projekt konzentriert sich auf die Einführung des autonomen Fahrens zur Optimierung des städtischen Verkehrs.

Das Vorprogramm beginnt am Sonntag, dem 15. Juni, mit der Einweihung des 1000 Miglia Village in der historischen Kulisse der Piazza Vittoria: Kinder aus dem Projekt "La 1000 Miglia goes to school" werden das der Initiative gewidmete Auto dekorieren und hinter dem Konvoi herfahren. Die Tage werden von den Stimmen von Radio Deejay begleitet, deren offizielle Moderatoren sich entlang der Strecke abwechseln und mit ihrer gewohnten Begeisterung über das Rennen berichten werden. Die erste Ausgabe von Talk 1000 Forme-Designed to win im Teatro Grande und die Vorpremiere des Films Fury&The Monster an der UNESCO-Stätte S.Das Giulia-Museum wird am Montag zu sehen sein, während im Dorf auf der Piazza Vittoria die Autos zur feierlichen Zeremonie vorfahren werden.

Das 1000 Miglia Charity Car wird gemeinsam mit La Zebra Onlus die Öffentlichkeit für die Anschaffung eines Ultraschallgeräts der neuesten Generation sensibilisieren, das dem Kinderkrankenhaus in Brescia gespendet werden soll.

