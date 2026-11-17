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17.11.2026 15:47:57
Allergischer Schock an Bord: Lufthansa-Maschine landet ausserplanmässig in Belgrad
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
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15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
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10:00
|Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung (AWP)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
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16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
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|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.