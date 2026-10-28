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28.10.2026 06:37:00

Alleima Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alleima Registered präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.82 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.340 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.83 Prozent auf 4.26 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.22 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.446 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4.26 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.92 S7BCRU
Short 15’494.16 13.98 SNBC4U
Short 16’087.44 8.87 SSBKTU
SMI-Kurs: 14’551.87 28.10.2026 10:02:40
Long 13’987.04 19.59 SWBSHU
Long 13’669.86 13.72 S2BY4U
Long 13’098.67 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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