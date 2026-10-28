Alleima Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alleima Registered präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.82 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.340 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.83 Prozent auf 4.26 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.22 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.446 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4.26 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch