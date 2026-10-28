|
28.10.2026 06:37:00
Alleima Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Alleima Registered präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.82 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.340 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.83 Prozent auf 4.26 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.22 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.446 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4.26 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.