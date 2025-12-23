Allegiant Travel Aktie 2587779 / US01748X1028
23.12.2025 15:10:35
Allegiant Travel Total System November Capacity Up 9.1%
(RTTNews) - While reporting preliminary passenger traffic results for the month of November 2025 on Tuesday, integrated travel company Allegiant Travel Co. (ALGT) said it carried 1.38 million passengers across the total system in November 2025, up 10.4 percent from 1.25 million passengers in November 2024.
Total System capacity for the month was 1.59 million Available Seats Miles (ASMs), up 9.1 percent from 1.46 million ASMs a year ago.
