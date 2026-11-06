Allegiant Travel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Allegiant Travel lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allegiant Travel -2.410 USD je Aktie generiert.

Allegiant Travel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 961.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 71.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 561.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch