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07.08.2026 06:37:00
Allegiant Travel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Allegiant Travel lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Allegiant Travel ein EPS von -3.620 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 943.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allegiant Travel einen Umsatz von 689.4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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