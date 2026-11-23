Zürich (awp/sda) - Der Flugverkehr von und nach Belgien kommt wegen Streiks am Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Zwischen Zürich und Brüssel fallen bei der Swiss die vorgesehenen je fünf Hin- und Rückflüge aus, wie der Passagierinformation der Swiss zu entnehmen ist.

Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den landesweiten Arbeitsniederlegungen beteiligen. Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge werden demnach aufrechterhalten.

Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Regierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmende, Rentnerinnen und Rentner sowie sozial Schwächere übermässig zu belasten.