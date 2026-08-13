Allcargo Terminals legte Quartalsergebnis vor

Allcargo Terminals präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allcargo Terminals 0.340 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2.14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allcargo Terminals 1.87 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch