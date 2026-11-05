Allcargo Terminals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Allcargo Terminals hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.80 INR gegenüber 0.420 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.52 Milliarden INR – ein Plus von 21.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allcargo Terminals 2.07 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch