Allcargo Logistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allcargo Logistics präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.030 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.35 Prozent auf 5.55 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch