Allbirds veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Allbirds hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Allbirds ein Ergebnis je Aktie von -1.920 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Allbirds im vergangenen Quartal 2.8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 93.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allbirds 39.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch