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31.08.2026 06:37:00
Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) 252.3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 203.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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