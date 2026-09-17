Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’948 0.6%  SPI 19’699 0.7%  Dow 51’966 1.0%  DAX 25’764 0.9%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’331 1.0%  Gold 4’367 2.4%  Bitcoin 63’130 0.5%  Dollar 0.8234 -0.3%  Öl 102.2 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Weitere klinische Enttäuschung für Novartis: VHB937 erreicht Studienziele nicht - Aktie dennoch fester
Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
RTL-Aktie gesucht: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen
RWE erhöht Anteil an Amprion weiter – Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft - Aktie steige
Suche...

Allane Aktie 28042432 / DE000A0DPRE6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 09:30:03

Allane Mobility Group und DEKRA weiten Netzwerk an Rückgabestandorten aus

Allane
13.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen


EQS-Media / 17.09.2026 / 09:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Allane Mobility Group und DEKRA weiten Netzwerk an Rückgabestandorten aus

Garching bei München, 17. September 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, und DEKRA bauen ihre erfolgreiche Kooperation zur Optimierung des Leasingfahrzeug-Rückgabeprozesses konsequent aus. Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Jahr 2025 mit zehn Standorten umfasst das gemeinsame Rückgabenetzwerk nun 26 DEKRA-Niederlassungen in ganz Deutschland  – die Anbindung weiterer Standorte ist bereits geplant.

Seit der Einführung des kombinierten Rückgabe- und Begutachtungstermins an ausgewählten DEKRA-Stationen haben Kundinnen und Kunden der Allane Mobility Group bundesweit die Möglichkeit, ihr Leasingfahrzeug unkompliziert und mit transparenter, professioneller Zustandsbewertung zurückzugeben. Zustandsprüfung und Fahrzeugübergabe erfolgen dabei bequem und effizient in einem einzigen Kombi-Termin.

Steffen Hohn, Department Head Lease End bei der Allane Mobility Group: „Mit nun 26 DEKRA-Standorten bundesweit bieten wir dem Grossteil unserer Kunden eine wohnortnahe Rückgabemöglichkeit – und das Netzwerk wächst weiter. Für uns endet die Servicequalität nicht mit der letzten Leasingrate: Auch die Rückgabe soll für unsere Kunden so reibungslos und vertrauenswürdig verlaufen wie jede andere Station ihrer Leasingerfahrung.“

Flächendeckende Verfügbarkeit in ganz Deutschland

Das Netzwerk der verfügbaren DEKRA-Rückgabestationen ist mittlerweile auf 26 Niederlassungen angewachsen und deckt alle grossen Wirtschafts- und Ballungsräume Deutschlands ab: Aachen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Chemnitz, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm und Würzburg.

Einfache Abwicklung bei voller Transparenz

Kunden der Allane Mobility Group erhalten rund vier bis sechs Wochen vor Vertragsende eine E-Mail mit einem Link zur Terminbuchung. Die Rückgabe an einer DEKRA-Station beinhaltet die qualifizierte Zustandsaufnahme durch DEKRA-Experten sowie die vollständige Fahrzeugrückgabe in einem Termin. Der Fahrzeugschein wird direkt vor Ort übergeben.

Weitere Stationen folgen

Der Ausbau des DEKRA-Netzwerks ist noch nicht abgeschlossen. Allane und DEKRA planen, das gemeinsame Rückgabeangebot in weiteren Städten und Regionen verfügbar zu machen, um noch mehr Kunden einen wohnortnahen Rückgabetermin zu ermöglichen.

Alle verfügbaren Rückgabeoptionen sind hier zu finden.

----

Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem grossen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Grösster Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com

 

Pressekontakt:
Kirchhoff Consult
allane@kirchhoff.de



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Allane SE
Schlagwort(e): Auto

17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7080 81 610
E-Mail: ir@allane.com
Internet: http://ir.allane-mobility-group.com
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN: A0DPRE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900CBIWZ57I62HZ92
EQS News ID: 2400424

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2400424  17.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten