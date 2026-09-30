Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’960 0.3%  SPI 19’777 0.3%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’458 0.2%  Euro 0.9458 0.0%  EStoxx50 6’338 0.3%  Gold 4’199 0.4%  Bitcoin 69’241 -0.8%  Dollar 0.8331 -0.1%  Öl 102.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffett geht - und diese fünf Japan-Aktien rücken plötzlich ins Rampenlicht
Analyse: Herabstufung für Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG
BMW-Aktie freundlich: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Bitcoin vor dem nächsten Schub? Dieses Muster rückt 2027 in den Fokus
Suche...
ETF Sparplan

Allane Aktie 28042432 / DE000A0DPRE6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 09:29:32

Allane Mobility Group erweitert Serviceangebot für Privatkunden um Premium-Langzeitschutz von CarGarantie

Allane
13.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen


EQS-Media / 30.09.2026 / 09:29 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Allane Mobility Group erweitert Serviceangebot für Privatkunden um Premium-Langzeitschutz von CarGarantie

Garching bei München, 30. September 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen, bietet Privatkunden ab sofort den Premium-Langzeitschutz von CarGarantie an. Mit dem neuen Serviceangebot können sich Leasingkunden noch umfassender absichern: Nach Ablauf der Herstellergarantie profitieren sie von einer Verlängerung ihres Garantieschutzes mit umfassender Abdeckung technischer Defekte. So sorgt das Angebot für zusätzliche Sicherheit und Planungssicherheit über die gesamte Leasinglaufzeit hinweg.

Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: „Unser Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden rundum entspanntes Fahren zu ermöglichen – vom ersten Tag bis zur Fahrzeugrückgabe. Mit dem Premium-Langzeitschutz schaffen wir zusätzliche Planungssicherheit für die Zeit nach Ablauf der Herstellergarantie.“

Umfassende Abdeckung technischer Defekte auch nach Ablauf der Herstellergarantie

Tritt ein technischer Defekt auf, meldet der Kunde den Defekt direkt an CarGarantie – telefonisch oder online. Vor Beginn der Reparatur erfolgt die Freigabe der abgedeckten Leistungen, wodurch jederzeit Transparenz gewährleistet ist. Lohnkosten werden vollständig nach den Arbeitszeitrichtwerten des Herstellers erstattet; Materialkosten werden abhängig von der Laufleistung des betroffenen Bauteils übernommen – bis 50.000 km zu 100 Prozent. Der Schutz gilt im Inland sowie bei Urlaubs- und Geschäftsfahrten europaweit, auch wenn die Reparatur nicht beim verkaufenden Händler erfolgen kann.

Flexibel buchbar, passend zur Leasinglaufzeit

Der Premium-Langzeitschutz ist in den Laufzeiten 24, 36, 48 oder 60 Monate buchbar. Die Kosten richten sich nach der Leistung des Fahrzeugs sowie der gewählten Laufzeit und Zahlungsweise; sowohl monatliche als auch jährliche Zahlung sind möglich. Voraussetzung für den dauerhaften Garantieschutz sind regelmässige Wartungen nach Herstellervorgaben, dokumentiert beim Händler oder in einer Kfz-Meisterwerkstatt.

Interessierte können das Angebot telefonisch unter +49 89 3070 07 00 oder per E-Mail an vertrieb@allane.com anfragen. Weitere Informationen zum Premium-Langzeitschutz sind auf Allane.de verfügbar.

----

Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem grossen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Grösster Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com

 

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult
allane@kirchhoff.de



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Allane SE
Schlagwort(e): Auto

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7080 81 610
E-Mail: ir@allane.com
Internet: http://ir.allane-mobility-group.com
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN: A0DPRE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 529900CBIWZ57I62HZ92
EQS News ID: 2406492

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2406492  30.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
08:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – In der Schiebezone
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’497.97 19.64 S2B9EU
Short 14’808.08 13.64 SL4BRU
Short 15’340.94 8.95 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’960.03 30.09.2026 10:34:41
Long 13’369.56 19.92 SPB9EU
Long 13’063.55 13.91 SU3B7U
Long 12’510.92 8.98 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.