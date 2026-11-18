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18.11.2026 06:37:00
All In FutureTech Alliance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
All In FutureTech Alliance hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei All In FutureTech Alliance ein EPS von -0.840 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem All In FutureTech Alliance 1.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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