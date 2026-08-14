All America Latina Logistica: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

All America Latina Logistica gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.28 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3.94 Milliarden BRL gegenüber 3.71 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch