All America Latina Logistica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

All America Latina Logistica hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.28 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.180 BRL je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.17 Prozent auf 3.94 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.71 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch