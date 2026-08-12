All About: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

All About hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4.75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das All About ein Ergebnis je Aktie von -0.820 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat All About in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.80 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch