All About: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

All About hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.02 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3.580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat All About mit einem Umsatz von insgesamt 3.32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch