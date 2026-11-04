Alkyl Amines Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alkyl Amines Chemicals hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.74 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.40 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.91 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.89 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 13.85 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4.57 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch