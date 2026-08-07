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07.08.2026 06:37:00
Alkyl Amines Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Alkyl Amines Chemicals präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 18.50 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alkyl Amines Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 9.67 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Alkyl Amines Chemicals 5.28 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 13.70 INR sowie einem Umsatz von 4.56 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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