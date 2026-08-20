Alkomet AD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alkomet AD hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0.090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 94.8 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 39.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch