Alkim Kagit AS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alkim Kagit AS präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 903.5 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 656.9 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch