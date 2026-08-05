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05.08.2026 06:37:00
Alkhorayef Water and Power Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Alkhorayef Water and Power Technologies hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 1.82 SAR. Im letzten Jahr hatte Alkhorayef Water and Power Technologies einen Gewinn von 1.76 SAR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 515.6 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 646.0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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