Alkermes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alkermes liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alkermes die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alkermes 0.490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.80 Prozent auf 480.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch