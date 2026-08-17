Alkem Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alkem Laboratories liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alkem Laboratories die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43.49 INR gegenüber 55.56 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 37.40 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alkem Laboratories 33.71 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 45.75 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 37.76 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch